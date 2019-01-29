В сети появилось видео взрыва жилого дома в Гааге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Нидерландах опубликовали видео, на котором видно момент взрыва жилого дома в Гааге, который произошел днем 27 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Omroep West.
На видео видно, как трехэтажный дом в мгновение превращается в груду кирпича.
"Появились новые кадры ужасного взрыва в Гааге. На видео с камер наблюдения видна мощная вспышка пламени, после чего Вы можете увидеть, как падает фасад дома", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при взрыве дома в Гааге пострадали по меньшей мере 9 человек.
По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа, заявил представитель нидерландской полиции. Пожарная служба заявила, что в результате также нарушена стабильность помещений, стоящих вплотную к месту взрыва дома. Аварийные службы оценивают ситуацию и проверяют соседние дома.
Напомним, в результате взрыва в церкви на Филиппинах погибли 20 человек.