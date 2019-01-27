Вибух в житловому будинку в Гаазі: кількість постраждалих зросла до 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Гаазі (Нідерланди) в результаті вибуху "невідомого походження" сталося обвалення фасаду житлового будинку. Внаслідок чого кількість постраждалих наразі складає 9 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail, яке посилається на місцеві ЗМІ.
За повідомленням “Omroep West”, внаслідок вибуху постраждало щонайменше 9 осіб. Семеро з них одразу були направлені до медичних закладів. Одна людина досі перебуває під завалами будинку, повідомляють місцеві рятувальники.
Раніше повідомлялось, що рятувальники вже витягли трьох людей з-під уламків, вони були доставлені в лікарню.
На місці продовжують працювати рятувальники з собаками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В одному з портів Венесуели стався вибух
За попередніми даними, в будинку стався вибух газу, заявив представник нідерландської поліції. Пожежна служба заявила, що в результаті також порушена стабільність примщіень, що стоять впритул до місця вибуху будинку. Аварійні служби оцінюють ситуацію і складають план дій для перевірки сусідніх будинків.
Нагадаємо, в результаті вибуху у церкві на Філіппінах загинуло 20 осіб.
Je kunt op de begane grond dwars door het hele blok heen kijken #JanVanDerHeijdenstraat pic.twitter.com/3OVVz0ppTt— Fred Vermeer (@fcvermeer) 27 січня 2019 р.