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В одному з портів Венесуели стався вибух

В одному з портів Венесуели стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Вибух стався на території порту міста Ла-Гуайра, розташованого на північ від столиці Венесуели Каракаса. Про це в неділю з посиланням на повідомлення очевидців повідомляє газета El Nacional, інформує УНН.

Відзначається, що пожежні служби вже займаються гасінням пожежі, спровокованого вибухом. Про причини інциденту і наявність постраждалих не повідомляється.

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Як повідомляв УНН, військовий аташе Венесуели в США заявив про визнання Гуайдо виконуючим обов'язки президента.

Перед цим, у країні відбувались масові протести та сутички з поліцією. Під час яких щонайменше 500 осіб було затримано, а кількість загиблих у сутичках склала як мінімум 26 людей.

Після цього, представник опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту 21 січня анулював Верховний суд, 23 січня проголосив себе виконуючим обов'язки президента. Глава Венесуели Ніколас Мадуро назвав інцидент спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

Як інформував УНН, Рада безпеки ООН екстрено зібралася для обговорення кризи в Венесуелі. США і ряд інших країн (Франція, Іспанія, Нідерланди та інші - ред.) заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом республіки.

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