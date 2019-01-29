У мережі з'явилось відео вибуху житлового будинку в Гаазі

На відео видно, як триповерховий будинок в мить перетворюється на купу цегли.

“З’явилися нові кадри жахливого вибуху в Гаазі. На відео з камер спостереження видно потужний спалах полум’я, після чого Ви можете побачити, як падає фасад будинку”, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що під час вибуху будинку в Гаазі постраждало щонайменше 9 осіб.

За попередніми даними, в будинку стався вибух газу, заявив представник нідерландської поліції. Пожежна служба заявила, що в результаті також порушена стабільність приміщень, що стоять впритул до місця вибуху будинку. Аварійні служби оцінюють ситуацію і перевіряють сусідні будинки.

Нагадаємо, в результаті вибуху у церкві на Філіппінах загинуло 20 осіб.