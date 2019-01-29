У мережі з'явилось відео вибуху житлового будинку в Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Нідерландах опубліковали відео, на якому видно момент вибуху житлового будинку у Гаазі, який стався вдень 27 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Omroep West.
На відео видно, як триповерховий будинок в мить перетворюється на купу цегли.
“З’явилися нові кадри жахливого вибуху в Гаазі. На відео з камер спостереження видно потужний спалах полум’я, після чого Ви можете побачити, як падає фасад будинку”, — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що під час вибуху будинку в Гаазі постраждало щонайменше 9 осіб.
За попередніми даними, в будинку стався вибух газу, заявив представник нідерландської поліції. Пожежна служба заявила, що в результаті також порушена стабільність приміщень, що стоять впритул до місця вибуху будинку. Аварійні служби оцінюють ситуацію і перевіряють сусідні будинки.
Нагадаємо, в результаті вибуху у церкві на Філіппінах загинуло 20 осіб.