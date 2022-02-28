В сети появились кадры, где раненых военных РФ свозят в больницы на территории Беларуси

Детали

В сети появились кадры, как российских военных начали свозить в больницы города Мозирь что в Беларуси.

Информацию об огромном количестве раненых солдат в больницах Гомельской области подтверждают врачи и студенты Гомельского государственного медицинского университета, которых в качестве стажировки отправляют помогать русским оккупантам.

Напомним

На Киевщине оккупанты взорвали насосную станцию и уничтожили архитектурный памятник. Прокуратура начала расследование.