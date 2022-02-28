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15 марта, 19:03 • 77685 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119210 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112252 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106830 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 93467 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92275 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80823 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115739 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В сети появились кадры, где раненых военных РФ свозят в больницы на территории Беларуси

В сети появились кадры, где раненых военных РФ свозят в больницы на территории Беларуси

Киев • УНН

 • 960558 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Сети появились кадры, где раненых российских военных свозят в больницы на территории Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал NEXTA.

Детали

В сети появились кадры, как российских военных начали свозить в больницы города Мозирь что в Беларуси.

Информацию об огромном количестве раненых солдат в больницах Гомельской области подтверждают врачи и студенты Гомельского государственного медицинского университета, которых в качестве стажировки отправляют помогать русским оккупантам.

Напомним

На Киевщине оккупанты взорвали насосную станцию и уничтожили архитектурный памятник. Прокуратура начала расследование.

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