В сети появились кадры, где раненых военных РФ свозят в больницы на территории Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Сети появились кадры, где раненых российских военных свозят в больницы на территории Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал NEXTA.
Детали
В сети появились кадры, как российских военных начали свозить в больницы города Мозирь что в Беларуси.
Информацию об огромном количестве раненых солдат в больницах Гомельской области подтверждают врачи и студенты Гомельского государственного медицинского университета, которых в качестве стажировки отправляют помогать русским оккупантам.
Напомним
На Киевщине оккупанты взорвали насосную станцию и уничтожили архитектурный памятник. Прокуратура начала расследование.