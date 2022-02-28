На Київщині окупанти підірвали насосну станцію та знищили архітектурну пам’ятку. Прокуратура розпочала розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Минулої доби відкрили низку кримінальних проваджень щодо обстрілу території України Збройними силами РФ. Органи прокуратури розпочали розслыдування, пише УНН.
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Так, повідомляється що у селі Козаровичи Вишгородського району Київської області в результаті військової агресії РФ підірвано насосну станцію, яка розташована у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище.
Також збройні сили РФ здійснили артилерійські обстріли по смт Іванків Вишгородського району. У результаті ворожі снаряди влучили в музей Вишгородського державного історико-архітектурного заповідника. Він повністю згорів.
Крім того, за даними прокуратури, здійснено обстріл житлових та громадських будівель в смт Бородянка Бучанського району. У багатоквартирних житлових будинках вибуховою хвилею повибивало шибки.
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“У всіх випадках дії загарбників кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокурори Київщини документують всі воєнні злочини військових РФ з метою невідворотності покарання”, - зазначили в Офісі генпрокурора.
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