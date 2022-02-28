На Київщині окупанти підірвали насосну станцію та знищили архітектурну пам’ятку. Прокуратура розпочала розслідування

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 22251 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 51695 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 65853 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 68364 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 97818 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 153784 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 169691 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213130 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200437 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187345 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 89607 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 87643 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 40943 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 80311 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 114983 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 114983 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 80311 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 244464 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 368038 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 624200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 81243 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 120226 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 146203 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 167503 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 180076 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

На Київщині окупанти підірвали насосну станцію та знищили архітектурну пам’ятку. Прокуратура розпочала розслідування

На Київщині окупанти підірвали насосну станцію та знищили архітектурну пам’ятку. Прокуратура розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 301798 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Минулої доби відкрили низку кримінальних проваджень щодо обстрілу території України Збройними силами РФ. Органи прокуратури розпочали розслыдування, пише УНН.

Деталі

Так, повідомляється що у селі Козаровичи Вишгородського району Київської області в результаті військової агресії РФ підірвано насосну станцію, яка розташована у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище.

Також збройні сили РФ здійснили артилерійські обстріли по смт Іванків Вишгородського району. У результаті ворожі снаряди влучили в музей Вишгородського державного історико-архітектурного заповідника. Він повністю згорів.

Крім того, за даними прокуратури, здійснено обстріл житлових та громадських будівель в смт Бородянка Бучанського району. У багатоквартирних житлових будинках вибуховою хвилею повибивало шибки.

Цитата

“У всіх випадках дії загарбників кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокурори Київщини документують всі воєнні злочини військових РФ з метою невідворотності покарання”, - зазначили в Офісі генпрокурора.

Раніше

Напередодні стало відомо що мер міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора начебто “здав” населений пункт російським окупантам.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області до ЄРДР внесла кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 ККУ “Державна зрада”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84