В Киевской области оккупанты взорвали насосную станцию и уничтожили архитектурный памятник. Прокуратура начала расследование

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В течение прошлых суток открыли ряд уголовных производств отноистельно обстрела территории Украины вооруженными силами РФ. Органы прокуратуры начали расследование, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в результате военной агрессии РФ подорвана насосная станция, которая расположена в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище.

Также вооруженные силы РФ совершили артиллерийские обстрелы по пгт Иванков Вышгородского района. В результате вражеские снаряды попали в музей Вышгородского государственного историко-архитектурного заповедника. Он полностью сгорел.

Кроме того, по данным прокуратуры, осуществлен обстрел жилых и общественных зданий в пгт Бородянка Бучанского района. В многоквартирных жилых домах взрывной волной повыбивало стекла.

Цитата

“Во всех случаях действия налетчиков квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Прокуроры Киевской области документируют все военные преступления военных РФ с целью неотвратимости наказания”, - отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее

Накануне стало известно, что мэр города Купянск Харьковской области Геннадий Мацегора якобы “сдал” населенный пункт российским оккупантам.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области в ЕРДР внесла уголовное производство по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК “Государственная измена”.

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