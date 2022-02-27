Мер Куп'янська "здав" місто російським окупантам: оголошено підозру про держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Мер міста Куп'янськ, який знаходиться на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російським окупантам. Про це Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста, інформує УНН.
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“Ми обговорили дії військових, які поставили ціль зайти в місто, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. Вони переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини. Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті.”, — сказав Мацегора.
Деталі
Мацегора наголосив, що саме час містянам “сміливо повертатися до життя, налагоджувати побут”. Він заявив, що життя міста “залежить від того, як ми себе зараз зарекомендуємо”, тому “сміливо вилазьте з підвалів та бомбосховищ”.
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