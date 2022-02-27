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Мер Куп'янська "здав" місто російським окупантам: оголошено підозру про держзраду

Мер Куп'янська "здав" місто російським окупантам: оголошено підозру про держзраду

Київ • УНН

 • 987762 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Мер міста Куп'янськ, який знаходиться на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російським окупантам. Про це Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста, інформує УНН.

Цитата

“Ми обговорили дії військових, які поставили ціль зайти в місто, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. Вони переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини. Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті.”, — сказав Мацегора.

Деталі

Мацегора наголосив, що саме час містянам “сміливо повертатися до життя, налагоджувати побут”. Він заявив, що життя міста “залежить від того, як ми себе зараз зарекомендуємо”, тому “сміливо вилазьте з підвалів та бомбосховищ”.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області до ЄРДР внесла кримінальне провадження за ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 ККУ “Державна зрада”.

За даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Представник влади перейшов на бік країни-агресора та умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Відповідно до вимог КПК України для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБУ у Харківській області.

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