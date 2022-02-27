Мэр Купянска "сдал" город российским оккупантам: объявлено подозрение о госизмене

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“Мы обсудили действия военных, которые поставили цель зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. Они убедили меня, что это никак не отразится на жизни города. Будут работать школы, детсады, больницы, продуктовые магазины. Я принял это решение, вся ответственность на мне. Я нахожусь в городе.”, — сказал Мацегора.

Детали

Мацегора отметил, что время горожанам “смело возвращаться к жизни, налаживать быт”. Он заявил, что жизнь города зависит от того, “как мы себя сейчас зарекомендуем”, “поэтому смело вылезайте из подвалов и бомбоубежищ”.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области в ЕРДР внесла уголовное производство по ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УКУ “Государственная измена”.

По данным следствия, городской голова преднамеренно совершил действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения оказал представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Согласно требованиям УПК Украины для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в следственный отдел Управления СБУ в Харьковской области.