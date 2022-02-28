У мережі з'явилися кадри, де поранених військових РФ звозять до лікарень на території Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У мережі з'явилися кадри, де поранених російських військових звозять до лікарень на території Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал NEXTA.
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В мережі появилися кадри, як російських військових почали звозити в лікарні міста Мозирь що в Білорусі.
Інформацію про величезну кількість поранених солдатів у лікарнях Гомельської області підтверджують лікарі та студенти Гомельського державного медичного університету, яких як стажування відправляють допомагати російським окупантам.
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