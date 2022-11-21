В Мелитополе войска рф массово захватывают в плен гражданских и пытают током - мэр

Детали

Федоров отметил, что по сообщениям мелитопольцев, которых оккупанты "садили на подвал" и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, людей держат в пыточных месяцами, а некоторых - с начала оккупации.

Мэр заявил, что оккупанты применяют пытки электрическим током, а пленных используют как "учебные пособия" по издевательствам для мобилизованных россиян.

Цитата

"Террор на оккупированной территории ежедневно увеличивается - россияне боятся из-за отсутствия побед на поле боя", - добавил Федоров.

Дополнение

Во временно захваченном пгт Веселое Мелитопольского района Запорожской области, где накануне раздавались взрывы, российские оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе.