В Мелитополе войска рф массово захватывают в плен гражданских и пытают током - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Оккупанты продолжают массово брать в плен гражданских из оккупированного Мелитополя Запорожской области. Как известно, они совершают настоящие зверства по отношению к пленным. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Федоров отметил, что по сообщениям мелитопольцев, которых оккупанты "садили на подвал" и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, людей держат в пыточных месяцами, а некоторых - с начала оккупации.
Мэр заявил, что оккупанты применяют пытки электрическим током, а пленных используют как "учебные пособия" по издевательствам для мобилизованных россиян.
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"Террор на оккупированной территории ежедневно увеличивается - россияне боятся из-за отсутствия побед на поле боя", - добавил Федоров.
Дополнение
Во временно захваченном пгт Веселое Мелитопольского района Запорожской области, где накануне раздавались взрывы, российские оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе.