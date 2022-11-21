Вибухи під Мелітополем: окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
Цитата
«Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело - зафіксовано три потужні вибухи. За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств», - написав він.
Деталі
За словами очільника міста, в офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.
Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування.
Доповнення
У районі тимчасово окупованого селища Веселе 20 листопада пролунали три потужних вибухи поблизу залізничної станції.