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Вибухи під Мелітополем: окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі - мер

Вибухи під Мелітополем: окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі - мер

Київ • УНН

 • 395194 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Цитата

«Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело - зафіксовано три потужні вибухи. За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств», - написав він.

Деталі

За словами очільника міста, в офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування.

Доповнення

У районі тимчасово окупованого селища Веселе 20 листопада пролунали три потужних вибухи поблизу залізничної станції.

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