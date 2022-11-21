У Мелітопольському районі повідомляють про потужні вибухи

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"Гучно у Мелітопольському районі. Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції. Подробиці уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

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