У Мелітопольському районі повідомляють про потужні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В районі тимчасово окупованого селища Веселе пролунали три потужних вибухи поблизу залізничної станції. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Гучно у Мелітопольському районі. Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя - в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції. Подробиці уточнюємо", — йдеться у повідомленні.
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