В Мелитопольском районе сообщают про мощные взрывы

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"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя - в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции. Подробности уточняем", — говорится в сообщении.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстрелах в Харьковской области. Вечером оккупанты попали в жилой дом. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.