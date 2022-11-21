В Мелитопольском районе сообщают про мощные взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В районе временно оккупированного поселка Веселое прогремели три мощных взрыва вблизи железнодорожной станции. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Громко в Мелитопольском районе. Известно о трех мощных взрывах к северу от Мелитополя - в районе временно оккупированного поселка Веселое, вблизи железнодорожной станции. Подробности уточняем", — говорится в сообщении.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил об обстрелах в Харьковской области. Вечером оккупанты попали в жилой дом. Сообщается, что под завалами могут находиться люди.