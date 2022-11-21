Взрывы под Мелитополем: оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во временно захваченном пгт Веселое Мелитопольского района Запорожской области, где накануне раздавались взрывы, российские оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
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«Вчера вечером во временно оккупированном поселке Веселом врагу точно было не весело - зафиксированы три мощных взрыва. По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств», - написал он.
Детали
По словам главы города, в офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.
Местные жители сообщают о существенных разрушениях.
Дополнение
В районе временно оккупированного поселка Веселое 20 ноября прогремели три мощных взрыва вблизи железнодорожной станции.