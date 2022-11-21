Взрывы под Мелитополем: оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе - мэр

Цитата

«Вчера вечером во временно оккупированном поселке Веселом врагу точно было не весело - зафиксированы три мощных взрыва. По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств», - написал он.

Детали

По словам главы города, в офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.

Местные жители сообщают о существенных разрушениях.

Дополнение

В районе временно оккупированного поселка Веселое 20 ноября прогремели три мощных взрыва вблизи железнодорожной станции.