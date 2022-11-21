У Мелітополі війська рф масово захоплюють у полон цивільних та катують струмом - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Окупанти продовжують масово брати в полон цивільних з окупованого Мелітополя Запорізької області. Як відомо, вони чинять справжні звірства по відношенню до полонених. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.
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Федоров зазначив, що за повідомленнями мелітопольців, яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, людей тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації.
Мер заявив, що окупанти застосовують тортури електричним струмом, а полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.
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"Терор на окупованій території щодня збільшується - росіяни бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Федоров.
Доповнення
У тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі.