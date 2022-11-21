У Мелітополі війська рф масово захоплюють у полон цивільних та катують струмом - мер

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Федоров зазначив, що за повідомленнями мелітопольців, яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, людей тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації.

Мер заявив, що окупанти застосовують тортури електричним струмом, а полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

Цитата

"Терор на окупованій території щодня збільшується - росіяни бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Федоров.

Доповнення

У тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі.