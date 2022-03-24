В Мелитополе и Геническе оккупанты пытаются ввести в оборот рубли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На оккупированных территориях, в частности в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, российские оккупанты пытаются ввести в оборот собственную "деревянную" валюту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Детали
Как отметили, оккупанты пытаются:
• максимально ограничить ввоз гривневых наличных;
• получить перечень людей, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы осуществить эти выплаты в рублях;
• перевести расчеты при розничной торговле в рубли.
"Таким образом, "стратеги" рф пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирению с оккупацией.
Однако враг не учел следующий аспект: общая цифровизация страны, при которой почти все пенсии и социальные выплаты осуществляются в безналичной форме", — отметили в центре противодействия дезинфо.
Напомним
Российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины.