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В Мелитополе и Геническе оккупанты пытаются ввести в оборот рубли

Киев • УНН

 • 211703 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. На оккупированных территориях, в частности в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, российские оккупанты пытаются ввести в оборот собственную "деревянную" валюту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В Мелитополе и Геническе оккупанты пытаются ввести в оборот рубли

Детали

Как отметили, оккупанты пытаются:

• максимально ограничить ввоз гривневых наличных;

• получить перечень людей, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы осуществить эти выплаты в рублях;

• перевести расчеты при розничной торговле в рубли.

"Таким образом, "стратеги" рф пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирению с оккупацией.

Однако враг не учел следующий аспект: общая цифровизация страны, при которой почти все пенсии и социальные выплаты осуществляются в безналичной форме", — отметили в центре противодействия дезинфо.

Напомним

Российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины.

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