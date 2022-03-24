У Мелітополі та Генічеську окупанти намагаються ввести в обіг рублі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На окупованих територіях, зокрема в містах Мелітополь Запорізької області та Генічеськ Херсонської області, російські окупанти намагаються ввести в обіг власну "дерев’яну" валюту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Деталі
Як зазначили, окупанти намагаються:
• максимально обмежити ввезення гривневої готівки;
• одержати перелік осіб, що отримують пенсії та соціальні виплати, щоб здійснити ці виплати в рублях;
• перевести розрахунки при роздрібній торгівлі в рублі.
"Таким чином, "стратеги" рф намагаються включити окуповані території у власну грошово-валютну орбіту, що повинно ускладнити взаємодію нашої держави з її громадянами, та у далекій перспективі призвести до деморалізації населення і примирення з окупацією.
Однак ворог не врахував наступний аспект: загальна цифровізація країни, за якої майже всі пенсії та соціальні виплати здійснюються у безготівковій формі", — зазначили у центрі протидії дезінфо.
Нагадаємо
Російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучають і знищують українську літературу та підручники історії України.