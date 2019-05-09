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В Мелитополе на братском кладбище обнаружили женщину с георгиевской лентой

В Мелитополе на братском кладбище обнаружили женщину с георгиевской лентой

Киев  •  УНН

 • 12060 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Запорожской области во время торжеств полиция не допустила существенных нарушений общественного порядка - на территории области зарегистрировано 1 факт использования запрещенной символики - женщину с георгиевской лентой обнаружили на братском кладбище, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

Отмечается, что 9 мая на территории области запланировано проведение 101 массового мероприятия по случаю празднования 74-й годовщины Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействовано более 1800 правоохранителей.

В полиции сообщили, что во время торжеств полиция не допустила существенных нарушений общественного порядка - на территории области зарегистрировано 1 факт использования запрещенной символики.

Так, около 10:00 в Мелитополе полицейские во время охраны публичной безопасности и порядка на братском кладбище по улице Героев Украины обнаружили женщину с георгиевской лентой и плакатом с запрещенной символикой.

Относительно местной жительницы 1964 года составлены административные протоколы по ст.173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сообщается, что праздничные мероприятия на территории Запорожской области продолжаются и будут продолжаться до 22 часов.

Напомним, участие в мероприятиях 9 мая в Украине приняли почти 700 тыс. человек.

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