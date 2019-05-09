Участь у заходах до 9 травня в Україні взяли майже 700 тис. осіб

"Загалом сьогоднішні заходи пройшли спокійно і без грубих порушень громадського порядку. Найбільш масові з них на цю годину вже завершились. Станом на зараз можемо констатувати, що загалом по державі пройшло понад 1,4 тис. масових заходів… Участь у них, за нашими підрахунками, взяли майже 700 тис. осіб", - сказав Тракало.

За його словами, традиційно, наймасштабнішими заходи були у Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.

Як повідомляв УНН, зранку у Києві одна з учасниць акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуто! Мир. Злагода. Єдність" прийшла на захід із зображенням георгієвської стрічки, що викликало обурення перехожого і відповідну реакцію правоохоронців.