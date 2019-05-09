Участие в мероприятиях 9 мая в Украине приняли почти 700 тыс. человек

"В целом сегодняшние мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Наиболее массовые из них на этот час уже завершились. По состоянию на сейчас можем констатировать, что в целом по стране прошло более 1,4 тыс. массовых мероприятий... Участие в них, по нашим подсчетам, приняли почти 700 тыс. человек", - сказал Тракало.

По его словам, традиционно, самыми масштабными мероприятия были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.

Как сообщал УНН, утром в Киеве одна из участниц акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" пришла на мероприятие с изображением Георгиевской ленты, что вызвало возмущение прохожего и ответную реакцию правоохранителей.