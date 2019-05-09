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У Мелітополі на братському кладовищі виявили жінку з георгіївською стрічкою

У Мелітополі на братському кладовищі виявили жінку з георгіївською стрічкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Запорізькій області під час урочистостей поліція не допустила істотних порушень громадського порядку – на території області зареєстровано 1 факт використання забороненої символіки - жінку з георгіївською стрічкою виявили на братському кладовищі, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Запорізькій області.

Зазначається, що 9 травня на території області заплановано проведення 101 масового заходу з нагоди святкування 74-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Для забезпечення громадського порядку та безпеки задіяно понад 1800 правоохоронців.

У поліції повідомили, що під час урочистостей поліція не допустила істотних порушень громадського порядку – на території області зареєстровано 1 факт використання забороненої символіки.

Так, близько 10:00 у Мелітополі поліцейські під час охорони публічної безпеки та порядку на братському кладовищі по вулиці Героїв України виявили жінку з георгіївською стрічкою та плакатом із забороненою символікою.

Стосовно місцевої мешканки 1964 року народження складено адміністративні протоколи за ст.173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Повідомляється, що святкові заходи на території Запорізької області продовжуються та будуть тривати до 22-ї години.

Нагадаємо, участь у заходах до 9 травня в Україні взяли майже 700 тис. осіб.

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