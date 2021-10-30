В Мексике нашли редкое каноэ индейцев майя. Ему 1000 лет

Детали

Уникальную находку сделали археологи на севере полуострова вблизи руин Чичен-Ицы, политического и культурного центра майя. Древнее каноэ нашли во время работ, связанных со строительством новой железнодорожной туристической линии "Поезд майя".

Каноэ обнаружили в пресноводном водоеме – сеноте, оно было полностью погружено в воду и при этом прекрасно сохранилось.

Пока что найденное каноэ датируется примерно 830-950 годами нашей эры, то есть предположительно относится к позднему периоду расцвета цивилизации майя.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), длина каноэ – 1,6 метра, ширина – 80 см. Вероятно, каноэ могло использоваться как емкость для воды. Также его могли использовать для хранения подношений во время ритуальных церемоний.

Специалисты INAH указывают, что это первое 1000-летнее полностью сохранившееся каноэ найдено на территории, где происходило развитие цивилизации народов майя. По словам мексиканских ученых, точно определить возраст каноэ и его тип им помогут их коллеги из Сорбонны.

Также будет создана 3D-модель каноэ. Как надеются ученые, это поможет ускорить процесс дальнейшего изучения находки.

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