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В Англії археологи знайшли давньоримські скульптури під нормандською церквою

Київ • УНН

 • 24406 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Археологи, у графстві Бакінгемшир в Англії, розкопали давньоримські бюсти. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

В Англії археологи знайшли давньоримські скульптури під нормандською церквою

Деталі

Археологи, які працюють на проекті високошвидкісної залізничної мережі HS2 у графстві Бакінгемшир у Великій Британії, виявили кілька давньоримських скульптур. Їх знайшли неподалік села Сток-Мадевілл. Це два погруддя, чоловічий, жіночий, і голова дитини.

Відомо, що розкопки велися в межах підготовки району для прокладання залізниці та проходили поблизу старої нормандської церкви 1080 року.

Археологи розкопували руїни старої вежі. Також було знайдено давньоримський скляний глечик, що зберігся попри перебування під землею протягом тисячі років. Також були виявлені фрагменти черепиці та кремаційні урни.

“Те, що розкопки закінчилися цими приголомшливими знахідками, це неймовірно”, — розповіла археолог Рейчел Вуд, яка очолювала розкопки. Вона заявила, що статуї дуже добре збереглися.

“Дивлячись у їхні обличчя, бачиш людей, яких вони зображають. Це унікальний досвід. Звичайно, це змушує задуматися про те, що ще може бути поховано під середньовічними церквами англійських сіл”, — додає Вуд.

Археологи вважають, що церкву було збудовано поверх давньоримського мавзолею, який зруйнували нормани.

Дослідникам вдалося розкопати фрагменти стін римського мавзолею з різьбленням.

Головний археолог проекту залізничної мережі Майк Корт підкреслив, що археологічна програма, що супроводжує проект залізниці, не має аналогів. “У міру того, як проект HS2 втілює майбутнє Британії, ми відкриваємо її минуле”, — каже він.

Додамо

Для розкопок, які проводяться з 2018 року, на місці старої церкви археологам довелося ексгумувати близько 3000 тіл. Їх перепоховають в іншому місці.

Нагадаємо

Італійські археологи зробили масштабну знахідку в Іраку. За їх даними, вони знайшли виноробню часів Ассирійського царства, вік якої складає близько 2700 років.

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