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В Англии археологи обнаружили древнеримские скульптуры под нормандской церковью

Киев • УНН

 • 24406 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Археологи, в графстве Бакингемшир в Англии, раскопали древнеримские бюсты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В Англии археологи обнаружили древнеримские скульптуры под нормандской церковью

Детали

Археологи, работающие на проекте высокоскоростной железнодорожной сети HS2 в графстве Бакингемшир в Великобритании, обнаружили несколько древнеримских скульптур. Их нашли недалеко от села Сток-Мадевилл. Это два бюста, мужской, женский, и голова ребенка.

Известно, что раскопки проводились в рамках подготовки района для прокладки железной дороги и проходили вблизи старой нормандской церкви в 1080 году.

Археологи раскапывали развалины старой башни. Также был найден древнеримский стеклянный кувшин, сохранившийся, несмотря на пребывание под землей в течение тысячи лет. Также были обнаружены фрагменты черепицы и кремационные урны.

“То, что раскопки закончились этими потрясающими находками, это невероятно”, — рассказала археолог Рейчел Вуд, возглавлявшая раскопки. Она заявила, что статуи очень хорошо сохранились.

“Смотря в их лица, видишь людей, которых они изображают. Это уникальный опыт. Конечно, это заставляет задуматься о том, что еще может быть погребено под средневековыми церквями английских сел”, — добавляет Вуд.

Археологи считают, что церковь была построена поверх древнеримского мавзолея, который разрушили норманны.

Исследователям удалось раскопать фрагменты стен римского мавзолея с резьбой.

Главный археолог проекта железнодорожной сети Майк Корт подчеркнул, что археологическая программа, сопровождающая проект железной дороги, не имеет аналогов. “По мере того, как проект HS2 олицетворяет будущее Британии, мы открываем ее прошлое”, — говорит он.

Добавим

Для раскопок, проводимых с 2018 года, на месте старой церкви археологам пришлось эксгумировать около 3000 тел. Их перезахоронят в другом месте.

Напомним

Итальянские археологи совершили масштабную находку в Ираке. По их данным, они нашли винодельню времен Ассирийского царства, возраст которой составляет около 2700 лет.

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