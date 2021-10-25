Італійські археологи знайшли в Іраку виноробню віком близько 2700 років

Деталі

Команда місцевих археологів та їхні колеги з Італії розповіли про відкриття 24 жовтня.

Разом з виноробнею знайшли кам’яні рельєфи з зображенням ассирійських царів, які моляться богам. Їх вирізьбили на стінах дев’ятикілометрового зрошувального каналу.

Ці дванадцять так званих барельєфів довжиною п’ять метрів і висотою два метри були зроблені в кінці VIII або початку VII століття до нашої ери. За словами археолога з університету Удіне — Даніеле Моранді Бонакоссі, на них зображений цар Ассірії, що молиться різним богам. Богів, відповідно, несли священні тварини. “Іштар, богиня любові і війни, сидить на леві”, — сказав Бонакоссі.

Цитата

“Ми знайшли чотирнадцять апаратів, за допомогою яких тиснули виноград і робили сік, який потім перероблявся в вино”, — сказав він. За його словами, це перша знахідка такого роду в Іраку. “В Іраку є й інші місця з кам’яними рельєфами, особливо в Курдистані, але жодне не є настільки масштабним і монументальним, як це”, — додав італійський археолог Бонакоссі.

Доповнення

Зрошувальний канал проклали у вапняку, щоб вода з пагорбів стікала на поля фермерів. Археологи пояснюють, що рельєфи на стінах каналу додали, щоб було зрозуміло, хто замовив його будівництво. Бонакоссі зазначив, що це не тільки релігійні сцени, а радше політичний прийом, на кшталт пропаганди.

Місце знахідки перебуває недалеко від стародавньої столиці ассірійського царя Саргона II (721-705 рр. До н.е.) поблизу сучасного міста Мосул на півночі країни.

Додамо

На території нинішнього Іраку в давнину виникли численні розвинені цивілізації, такі як Шумер, Аккад, Вавилон і Ассирія. Серед іншого, вони залишили свою писемність, а також перші великі міста. Однак археологічні пам’ятники через політичний хаос, який зберігався протягом десятиліть, часто піддавалися розграбуванню, а “трофеї” продавалася міжнародним колекціонерам.

Нагадаємо

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