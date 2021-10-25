Італійські археологи знайшли в Іраку виноробню віком близько 2700 років

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 1128 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 59639 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 111697 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 96691 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 105837 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 81128 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71289 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 155282 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86659 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 254006 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30081 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 26824 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 25228 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 31058 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 13168 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 120095 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 155302 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 254023 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 425853 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24835 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30648 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31294 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32685 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82593 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Італійські археологи знайшли в Іраку виноробню віком близько 2700 років

Київ • УНН

 • 21600 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Італійські археологи зробили масштабну знахідку в Іраку. За їх даними, вони знайшли виноробню часів Ассирійського царства, вік якої складає близько 2700 років, передає УНН із посиланнями на AFP.

Італійські археологи знайшли в Іраку виноробню віком близько 2700 років

Деталі

Команда місцевих археологів та їхні колеги з Італії розповіли про відкриття 24 жовтня.

Разом з виноробнею знайшли кам’яні рельєфи з зображенням ассирійських царів, які моляться богам. Їх вирізьбили на стінах дев’ятикілометрового зрошувального каналу.

Ці дванадцять так званих барельєфів довжиною п’ять метрів і висотою два метри були зроблені в кінці VIII або початку VII століття до нашої ери. За словами археолога з університету Удіне — Даніеле Моранді Бонакоссі, на них зображений цар Ассірії, що молиться різним богам. Богів, відповідно, несли священні тварини. “Іштар, богиня любові і війни, сидить на леві”, — сказав Бонакоссі.

Цитата

“Ми знайшли чотирнадцять апаратів, за допомогою яких тиснули виноград і робили сік, який потім перероблявся в вино”, — сказав він. За його словами, це перша знахідка такого роду в Іраку. “В Іраку є й інші місця з кам’яними рельєфами, особливо в Курдистані, але жодне не є настільки масштабним і монументальним, як це”, — додав італійський археолог Бонакоссі.

Доповнення

Зрошувальний канал проклали у вапняку, щоб вода з пагорбів стікала на поля фермерів. Археологи пояснюють, що рельєфи на стінах каналу додали, щоб було зрозуміло, хто замовив його будівництво. Бонакоссі зазначив, що це не тільки релігійні сцени, а радше політичний прийом, на кшталт пропаганди.

Місце знахідки перебуває недалеко від стародавньої столиці ассірійського царя Саргона II (721-705 рр. До н.е.) поблизу сучасного міста Мосул на півночі країни.

Додамо

На території нинішнього Іраку в давнину виникли численні розвинені цивілізації, такі як Шумер, Аккад, Вавилон і Ассирія. Серед іншого, вони залишили свою писемність, а також перші великі міста. Однак археологічні пам’ятники через політичний хаос, який зберігався протягом десятиліть, часто піддавалися розграбуванню, а “трофеї” продавалася міжнародним колекціонерам.

Нагадаємо

У грудні минулого року у Помпеях знайшли унікальний кіоск із залишками їжі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07