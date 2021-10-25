Итальянские археологи нашли в Ираке винодельню возрастом около 2700 лет

Детали

Команда местных археологов и их коллеги из Италии рассказали об открытии 24 октября.

Вместе с винодельней нашли каменные рельефы с изображением ассирийских царей, которые молятся богам. Их вырезали на стенах девятикилометрового оросительного канала.

Эти двенадцать так называемых барельефов длиной пять метров и высотой два метра были сделаны в конце VIII или начале VII века до нашей эры. По словам археолога из Университета Удине — Даниэле Моранди Бонакосси, на них изображен царь Ассирии, что молится различным богам. Богов, соответственно, несли священные животные. “Иштар, богиня любви и войны, сидит на льве”, — сказал Бонакосси.

Цитата

“Мы нашли четырнадцать аппаратов, с помощью которых давили виноград и делали сок, который затем перерабатывался в вино”, — сказал он. По его словам, это первая находка такого рода в Ираке. “В Ираке есть и другие места с каменными рельефами, особенно в Курдистане, но ни одно из этих мест не является столь масштабным и монументальным, как это”, — добавил итальянский археолог Бонакосси.

Дополнение

Оросительный канал проложили в известняке, чтобы вода из холмов стекала на поля фермеров. Археологи объясняют, что рельефы на стенах канала добавили, чтобы было понятно, кто заказал его строительство. Бонакосси отметил, что это не только религиозные сцены, а скорее политический прием, вроде пропаганды.

Место находки находится недалеко от древней столицы ассирийского царя Саргона II (721-705 гг. До н.э.) близ современного города Мосул на севере страны.

Добавим

На территории нынешнего Ирака в древности возникли многочисленные развитые цивилизации, такие как Шумер, Аккад, Вавилон и Ассирия. Среди прочего, они оставили свою письменность, а также первые крупные города. Однако археологические памятники из-за политического хаоса, который сохранялся в течение десятилетий, часто подвергались разграблению, а “трофеи” продавалась международным коллекционерам.

Напомним

В декабре прошлого года в Помпеях нашли уникальный киоск с остатками пищи.