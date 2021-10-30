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У Мексиці знайшли рідкісне каное індіанців майя. Йому 1000 років

Київ • УНН

 • 20146 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На півострові Юкатан у Мексиці виявлено дерев'яне каное, що добре збереглося, вік якого імовірно становить понад 1000 років, пише УНН з посиланням на BBC.

У Мексиці знайшли рідкісне каное індіанців майя. Йому 1000 років

Деталі

Унікальну знахідку зробили археологи на півночі півострова поблизу руїн Чичен-Іци, який був політичним та культурним центром майя. Давнє каное знайшли під час робіт, пов'язаних із будівництвом нової залізничної туристичної лінії "Потяг майя".

Каное виявили в прісноводному водоймищі - сеноте, воно було повністю занурене у воду і при цьому чудово збереглося.

Поки що знайдене каное датується приблизно 830-950 роками нашої ери, тобто імовірно, належить до пізнього періоду розквіту цивілізації майя.

За даними Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), довжина каное - 1,6 метра, ширина - 80 см. Імовірно, каное могло використовуватися як ємність для води. Також його могли використовувати для зберігання підношень під час ритуальних церемоній.

Фахівці INAH вказують, що це перше 1000-річне каное, що повністю збереглося, знайдене на території, де відбувався розвиток цивілізації народів майя. За словами мексиканських учених, точно визначити вік каное та його тип їм допоможуть їхні колеги із Сорбонни.

Також буде створено 3D-модель каное. Як сподіваються вчені, це допоможе прискорити процес подальшого вивчення знахідки.

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