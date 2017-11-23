В Мексике жилые дома провалились в строительный котлован
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В городе Монтерей (Мексика) 4 жилых дома провалились в строительный котлован Торгового центра, один человек погиб. Об этом сообщает Info7, передает УНН.
Отмечается, один человек погиб, еще один числится пропавшим без вести. Кроме того, еще одну женщину госпитализировали в частную клинику.
Точная причина обвала пока не известна. Продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложнены угрозой повторного обрушения.
Как сообщал УНН, в результате обвала стены школы в Ивано-Франковске погиб человек.