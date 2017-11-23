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У Мексиці житлові будинки провалились в будівельний котлован

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У місті Монтерей (Мексика) 4 житлові будинки провалились в будівельний котлован Торгового центру, одна людина загинула. Про це повідомляє Info7, передає УНН.

Зазначається, одна людина загинула, ще одна значиться зниклим безвісти. Крім того ще одну жінку госпіталізували в приватну клініку.

Точна причина обвалу наразі не відома. Тривають пошуково-рятувальні роботи, які ускладнені загрозою повторного обвалення.

Як повідомляв УНН, внаслідок обвалу стіни школи в Івано-Франківську загинула людина.

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