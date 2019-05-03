В Мексике застрелили журналиста – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Мексике был убит журналист и профессор Телесфоро Сантьяго Энрикес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Журналист и профессор Телесфоро Сантьяго Энрикес, который выступил с радиопрограммой в местной общине на юге Мексики, был застрелен, пишет издание.
Отмечается, что Энрикес стал четвертым журналистом, убитым в Мексике в этом году.
Как сообщал УНН, в прошлом году в мире при исполнении служебных обязанностей погибли 80 журналистов.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой - Северин Красимиров - осужден в Болгарии до 30 лет лишения свободы. Напомним, что Маринова была убита в октябре 2018 года.