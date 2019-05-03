У Мексиці застрелили журналіста – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Мексиці був убитий журналіст і професор Телесфоро Сантьяго Енрікес. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Журналіст і професор Телесфоро Сантьяго Енрікес, який виступив із радіопрограмою у місцевій громаді на півдні Мексики, був застрелений, пише видання.
Відзначається, що Енрікес став четвертим журналістом, убитим в Мексиці цього року.
Як повідомляв УНН, минулого року у світі при виконанні службових обов'язків загинули 80 журналістів.
Раніше повідомлялося, що обвинувачений у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Марінової - Северин Красиміров - засуджений в Болгарії до 30 років позбавлення волі. Нагадаємо, що Маринова була вбита в жовтні 2018 року.