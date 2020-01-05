В Мексике произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем. Об этом в Twitter сообщила Национальная сейсмологическая служба Мексики, передает УНН.
Подземные толчки были зафиксированы на территории штата Оахака. Эпицентр стихийного бедствия залегал на глубине 10 км и находился в 38 км на юго-восток от города Уньон Идальго.
Угроза возникновения цунами не объявлялась.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,0, а очаг стихийного бедствия располагался на глубине 100 км.
Напомним, ранее землетрясение произошло в Иране.