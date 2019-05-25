В Мексике разбился вертолет Ми-17
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Российский вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота Мексики, разбился на территории страны. Об этом ведомство заявило на своей странице в Twitter, пишет УНН.
Инцидент произошел в районе Валье-Верде (штат Сан-Луис-Потоси). Причины произошедшего, а также информация о пострадавших официально не сообщаются. Министресса окружающей среды Мексики уточнила в Twitter, что вертолет участвовал в тушении лесных пожаров.
По данным издания El Universal, на борту находились семь человек, которые могли погибнуть.
На вооружении Минобороны Мексики находятся несколько десятков вертолетов серии Ми, в том числе более двадцати Ми-17.
Как сообщал УНН, вертолет в среду, 15 мая, упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, не дотянув до взлетно-посадочной площадки на одном из пирсов города. Пилот спасен, сообщило управление полиции Нью-Йорка.