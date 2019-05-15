У Нью-Йорку в річку впав вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Вертоліт в середу впав в річку Гудзон у Нью-Йорку, не дотягнувши до злітно-посадкового майданчика на одному з пірсів міста. Пілот врятований, повідомило управління поліції Нью-Йорка, передає УНН з посиланням також на місцеве видання New York Post.
“Вертоліт не долетів до посадкової площадки, розташованої між 30-ю вулицею (Манхеттена) і Гудзоном. Пілота витягли з води, вертоліт знаходиться в безпеці”, — йдеться в Twitter поліції. Вона рекомендувала жителям не наближатися до місця рятувальної операції.
Як передала раніше телекомпанія ABC, принаймні три поліцейських катера відбуксирували підтоплений вертоліт до пірсу. На даний момент його намагаються витягти з води. Марка і призначення вертольота не уточнюються.