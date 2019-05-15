В Нью-Йорке в реку упал вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Вертолет в среду упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, не дотянув до взлетно-посадочной площадки на одном из пирсов города. Пилот спасен, сообщило управление полиции Нью-Йорка, передает УНН со ссылкой также на местное издание New York Post.
“Вертолет не долетел до посадочной площадки, расположенной между 30-й улицей (Манхэттена) и Гудзоном. Пилота извлекли из воды, вертолет находится в безопасности”, — говорится в Twitter полиции. Она рекомендовала жителям не приближаться к месту спасательной операции.
Как передала ранее телекомпания ABC, по крайней мере три полицейских катера отбуксировали подтопленный вертолет к пирсу. В настоящий момент его пытаются извлечь из воды. Марка и назначение вертолета не уточняются.