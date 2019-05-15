В Нью-Йорке в реку упал вертолет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 54110 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 81244 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97410 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101623 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125066 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112186 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138172 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144719 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130181 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130228 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Нью-Йорке в реку упал вертолет

В Нью-Йорке в реку упал вертолет

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Вертолет в среду упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, не дотянув до взлетно-посадочной площадки на одном из пирсов города. Пилот спасен, сообщило управление полиции Нью-Йорка, передает УНН со ссылкой также на местное издание New York Post.

“Вертолет не долетел до посадочной площадки, расположенной между 30-й улицей (Манхэттена) и Гудзоном. Пилота извлекли из воды, вертолет находится в безопасности”, — говорится в Twitter полиции. Она рекомендовала жителям не приближаться к месту спасательной операции.

Как передала ранее телекомпания ABC, по крайней мере три полицейских катера отбуксировали подтопленный вертолет к пирсу. В настоящий момент его пытаются извлечь из воды. Марка и назначение вертолета не уточняются.

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