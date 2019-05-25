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У Мексиці розбився вертоліт Мі-17

У Мексиці розбився вертоліт Мі-17

Київ • УНН

 • 13526 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Російський вертоліт Мі-17, що належить міністерству військово-морського флоту Мексики, розбився на території країни. Про це відомство заявило на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.

Інцидент стався в районі Вальє-Верде (штат Сан-Луїс-Потосі). Причини події, а також інформація про постраждалих офіційно не повідомляються. Міністерка навколишнього середовища Мексики уточнила в Twitter, що вертоліт брав участь в гасінні лісових пожеж.

За даними видання El Universal, на борту перебували семеро людей, які могли загинути.

На озброєнні Міноборони Мексики знаходяться декілька десятків вертольотів серії Мі, в тому числі понад двадцять Мі-17.

Як повідомляв УНН, вертоліт в середу, 15 травня, впав в річку Гудзон у Нью-Йорку, не дотягнувши до злітно-посадкового майданчика на одному з пірсів міста. Пілот врятований, повідомило управління поліції Нью-Йорка.

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