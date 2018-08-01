В Мексике разбился пассажирский самолет с 80 пассажирами на борту

По неподтвержденным данным, на борту находились 80 человек. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Из сообщений местных СМИ следует, что после катастрофы есть выжившие — сообщается, что в шоссе рядом с местом аварии видели пассажиров, которые просили о помощи, передает BBC News.

Самолет должен был выполнить рейс в Мехико. В Aeromexico не подтвердили информацию о количестве пассажиров, заявив лишь, что максимум на борту могли находиться сто человек.

Как сообщал УНН, власти Малайзии опубликовала окончательный доклад по делу об исчезновении в 2014 году пассажирского Boeing 777, выполнявший рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин.