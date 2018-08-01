У Мексиці розбився пасажирський літак з 80 пасажирами на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Мексиці пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Вікторія-де-Дуранго. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ та рятувальні служби.
За непідтвердженими даними, на борту перебували 80 осіб. Даних про загиблих і постраждалих поки немає.
З повідомлень місцевих ЗМІ випливає, що після катастрофи є ті, що вижили — повідомляється, що у шосе поряд з місцем аварії бачили пасажирів, які просили про допомогу, передає BBC News.
Літак повинен був виконати рейс в Мехіко. У Aeromexico не підтвердили інформацію про кількість пасажирів, заявивши лише, що максимум на борту могли перебувати сто чоловік.
Як повідомляв УНН, влада Малайзії опублікувала остаточну доповідь у справі про зникнення в 2014 році пасажирського Boeing 777, який виконував рейс МH370 з Куала-Лумпура в Пекін.