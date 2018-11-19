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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106138 просмотра

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8 марта, 10:25 • 112545 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144488 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141648 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

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В Мексике прошли акции противников и сторонников прибытия мигрантов

В Мексике прошли акции противников и сторонников прибытия мигрантов

Киев  •  УНН

 • 8816 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Жители мексиканского города Тихуана на границе с США в воскресенье устроили акцию протеста против присутствия в городе мигрантов из Центральной Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Televisa.

По официальным данным, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Сотрудники полиции не позволили его участникам дойти до временного лагеря мигрантов, что вызвало недовольство присутствующих, но не привело к столкновениям. Одновременно в городе прошла акция в поддержку мигрантов, однако она оказалась крайне малочисленной.

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В Тихуане находятся около 3 тысяч выходцев из стран Центральной Америки готовы попасть на территорию США. Значительная часть из них имеет гражданство Гондураса. Ожидается, что в ближайшее время их количество может вырасти до 5 тыс. человек.

Как ранее информировал УНН, в конце октября президент США Дональд Трамп приказал увеличить военный контингент на границе США до 15 тысяч человек, чтобы остановить “караваны мигрантов”. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.

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