В Мексике прошли акции противников и сторонников прибытия мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Жители мексиканского города Тихуана на границе с США в воскресенье устроили акцию протеста против присутствия в городе мигрантов из Центральной Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Televisa.
По официальным данным, в шествии приняли участие несколько сотен человек. Сотрудники полиции не позволили его участникам дойти до временного лагеря мигрантов, что вызвало недовольство присутствующих, но не привело к столкновениям. Одновременно в городе прошла акция в поддержку мигрантов, однако она оказалась крайне малочисленной.
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В Тихуане находятся около 3 тысяч выходцев из стран Центральной Америки готовы попасть на территорию США. Значительная часть из них имеет гражданство Гондураса. Ожидается, что в ближайшее время их количество может вырасти до 5 тыс. человек.
Как ранее информировал УНН, в конце октября президент США Дональд Трамп приказал увеличить военный контингент на границе США до 15 тысяч человек, чтобы остановить “караваны мигрантов”. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.