AP: сотні людей з "каравану мігрантів" дісталися до мексикансько-американського кордону

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кілька сотень людей з “каравану мігрантів” прибули в четвер на кордон з США в районі мексиканського міста Тіхуана. Як повідомило в четвер інформаційне агентство Associated Press (AP), частина з них облаштувалися прямо перед стіною з металоконструкцій, яка відділяє Тіхуану від Сан-Дієго, інформує УНН.