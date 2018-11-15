AP: сотні людей з "каравану мігрантів" дісталися до мексикансько-американського кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кілька сотень людей з “каравану мігрантів” прибули в четвер на кордон з США в районі мексиканського міста Тіхуана. Як повідомило в четвер інформаційне агентство Associated Press (AP), частина з них облаштувалися прямо перед стіною з металоконструкцій, яка відділяє Тіхуану від Сан-Дієго, інформує УНН.
Основна частина “каравану мігрантів” з декількох тисяч чоловік, що вийшли з території Гондурасу і Сальвадора, знаходиться приблизно в 1800 км від кордону з США і, за даними агентства, тільки що прибулі на кордон люди мають намір дочекатися керівників каравану з тим, щоб обговорити з ними можливості отримання доступу на територію США. Частина з прибулих, за даними агентства, мають намір проникнути в США нелегально.
Для припинення спроб незаконного перетину кордону Міністерство оборони США направило на допомогу співробітникам прикордонної служби близько 5 тисяч військовослужбовців. Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) раніше стверджувало, що в складі каравану знаходяться 270 осіб з кримінальним минулим. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір повністю перекрити південний кордон, якщо мексиканська влада не зупинить потік мігрантів з країн Центральної Америки, що йде через їх територію.
Як відзначило агентство, така ж хвиля мігрантів захлеснула Тіхуану в 2016 році, коли велика група вихідців з Гаїті через Бразилію дісталася до кордону з США в надії отримати статус біженців.
Як повідомляв УНН, Трамп підписав указ про відмову в наданні притулку нелегальним мігрантам.