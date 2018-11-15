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AP: сотни людей из "каравана мигрантов" добрались до мексикано-американской границы

AP: сотни людей из "каравана мигрантов" добрались до мексикано-американской границы

Киев  •  УНН

 • 9218 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Несколько сот человек из “каравана мигрантов” прибыли в четверг на границу с США в районе мексиканского города Тихуана. Как сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP), часть из них обосновались прямо перед стеной из металлоконструкций, отделяющей Тихуану от Сан-Диего, сообщает УНН.

Основная часть “каравана мигрантов” из нескольких тысяч человек, вышедших с территории Гондураса и Сальвадора, находится примерно в 1800 км от границы с США и, по данным агентства, только что прибывшие на границу люди намерены дождаться руководителей каравана с тем, чтобы обсудить с ними возможности получения доступа на территорию США. Часть из прибывших, по данным агентства, намерены проникнуть в США нелегально.

Для пресечения попыток незаконного пересечения границы Министерство обороны США направило в помощь сотрудникам пограничной службы около 5 тысяч военнослужащих. Министерство внутренней безопасности (МВБ) ранее утверждало, что в составе каравана находятся 270 человек с уголовным прошлым. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении полностью перекрыть южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их территорию поток мигрантов из стран Центральной Америки.

Как отметило агентство, такая же волна мигрантов захлестнула Тихуану в 2016 году, когда большая группа выходцев с Гаити через Бразилию добралась до границы с США в надежде получить статус беженцев.

Как сообщал УНН, Трамп подписал указ об отказе в предоставлении убежища нелегальным мигрантам.

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