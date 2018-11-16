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Влада Мексики вживе заходів для запобігання інцидентів з мігрантами на кордоні з США

Влада Мексики вживе заходів для запобігання інцидентів з мігрантами на кордоні з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Влада Мексики має намір уникнути інцидентів з мігрантами на кордоні з США і готова прийняти для цього необхідні заходи. Про це заявив у четвер на прес-конференції міністр внутрішніх справ країни Альфонсо Наваррете Пріду. Трансляція його виступу велася на сторінці відомства в Facebook, повідомляє УНН.

“Ми готові діяти так, як буде необхідно, щоб уникнути масштабного інциденту на кордоні”, — сказав Пріду. Він попередив, що мігранти піддадуться серйозному ризику, якщо спробують силою потрапити в США з мексиканської території, і застеріг їх від здійснення подібних дій.

Зараз до кордону з США в районі мексиканського міста Тіхуана прибули, за деякими оцінками, більше 1 тисячі учасників так званого каравану мігрантів. Потрапити на територію сусідньої держави вони поки не намагалися.

В кінці жовтня президент США Дональд Трамп наказав збільшити військовий контингент на кордоні США до 15 тисячі чоловік, щоб зупинити “каравани мігрантів”. 9 листопада господар Білого дому підписав указ про відмову в притулок нелегальним мігрантам.

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