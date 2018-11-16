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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106405 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113003 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144925 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136671 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128328 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

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Власти Мексики примут меры для предотвращения инцидентов с мигрантами на границе с США

Власти Мексики примут меры для предотвращения инцидентов с мигрантами на границе с США

Киев  •  УНН

 • 7774 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Власти Мексики намерены избежать инцидентов с мигрантами на границе с США и готовы принять для этого необходимые меры. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете Прида. Трансляция его выступления велась на странице ведомства в Facebook, сообщает УНН.

“Мы готовы действовать так, как будет необходимо, чтобы избежать масштабного инцидента на границе”, — сказал Прида. Он предупредил, что мигранты подвергнутся серьезному риску, если попытаются силой попасть в США с мексиканской территории, и предостерег их от совершения подобных действий.

Сейчас к границе с США в районе мексиканского города Тихуана прибыли, по некоторым оценкам, более 1 тысячи участников так называемого каравана мигрантов. Попасть на территорию соседнего государства они пока не пытались.

В конце октября президент США Дональд Трамп приказал увеличить воинский контингент на границе США до 15 тысячи человек, чтобы остановить “караваны мигрантов”. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.

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