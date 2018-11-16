Власти Мексики примут меры для предотвращения инцидентов с мигрантами на границе с США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Власти Мексики намерены избежать инцидентов с мигрантами на границе с США и готовы принять для этого необходимые меры. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете Прида. Трансляция его выступления велась на странице ведомства в Facebook, сообщает УНН.
“Мы готовы действовать так, как будет необходимо, чтобы избежать масштабного инцидента на границе”, — сказал Прида. Он предупредил, что мигранты подвергнутся серьезному риску, если попытаются силой попасть в США с мексиканской территории, и предостерег их от совершения подобных действий.
Сейчас к границе с США в районе мексиканского города Тихуана прибыли, по некоторым оценкам, более 1 тысячи участников так называемого каравана мигрантов. Попасть на территорию соседнего государства они пока не пытались.
В конце октября президент США Дональд Трамп приказал увеличить воинский контингент на границе США до 15 тысячи человек, чтобы остановить “караваны мигрантов”. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.