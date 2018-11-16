Власти Мексики примут меры для предотвращения инцидентов с мигрантами на границе с США

“Мы готовы действовать так, как будет необходимо, чтобы избежать масштабного инцидента на границе”, — сказал Прида. Он предупредил, что мигранты подвергнутся серьезному риску, если попытаются силой попасть в США с мексиканской территории, и предостерег их от совершения подобных действий.

Сейчас к границе с США в районе мексиканского города Тихуана прибыли, по некоторым оценкам, более 1 тысячи участников так называемого каравана мигрантов. Попасть на территорию соседнего государства они пока не пытались.

В конце октября президент США Дональд Трамп приказал увеличить воинский контингент на границе США до 15 тысячи человек, чтобы остановить “караваны мигрантов”. 9 ноября хозяин Белого дома подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.