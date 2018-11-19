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У Мексиці пройшли акції противників і прихильників прибуття мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Жителі мексиканського міста Тіхуана на кордоні зі США в неділю влаштували акцію протесту проти присутності в місті мігрантів зі Центральної Америки. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Televisa.

За офіційними даними, в ході взяли участь кілька сотень людей. Співробітники поліції не дозволили його учасникам дійти до тимчасового табору мігрантів, що викликало невдоволення присутніх, але не призвело до сутичок. Одночасно в місті пройшла акція на підтримку мігрантів, однак вона виявилася вкрай нечисленною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Мексики вживе заходів для запобігання інцидентів з мігрантами на кордоні з США

У Тіхуані знаходяться близько 3 тисяч вихідців зі країн Центральної Америки, які бажають потрапити на територію США. Значна частина з них має громадянство Гондурасу. Очікується, що найближчим часом їх кількість може зрости до 5 тис. осіб.

Як раніше інформував УНН, у кінці жовтня президент США Дональд Трамп наказав збільшити військовий контингент на кордоні США до 15 тисячі чоловік, щоб зупинити “каравани мігрантів”. 9 листопада господар Білого дому підписав указ про відмову в притулок нелегальним мігрантам.

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