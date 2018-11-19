У Мексиці пройшли акції противників і прихильників прибуття мігрантів

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Жителі мексиканського міста Тіхуана на кордоні зі США в неділю влаштували акцію протесту проти присутності в місті мігрантів зі Центральної Америки. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Televisa.