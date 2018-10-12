В Мексике обрушился торговый центр: 7 человек погибло
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В результате обрушения строящегося торгового центра в мексиканском штате Нуэво-Леон погибло не менее семи человек, еще девять считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщил журналистам секретарь муниципального совета Генаро Гарсиа, строящийся торговый центр обрушился в городе Монтеррей. В результате погибло не менее семи рабочих, еще 15 получили ранения.
По его словам, ведутся поиски девяти рабочих, которые могли остаться под завалами обрушившегося здания. Трехэтажное здание торгового центра строилось без соответствующего разрешения.
По факту обрушения проводится расследование.
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Как сообщал УНН, в столице Мексики Мехико обрушился торговый центр La Plaza Artz Pedregal.