В Мексике обрушился торговый центр: 7 человек погибло

Как сообщил журналистам секретарь муниципального совета Генаро Гарсиа, строящийся торговый центр обрушился в городе Монтеррей. В результате погибло не менее семи рабочих, еще 15 получили ранения.

По его словам, ведутся поиски девяти рабочих, которые могли остаться под завалами обрушившегося здания. Трехэтажное здание торгового центра строилось без соответствующего разрешения.

По факту обрушения проводится расследование.



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Как сообщал УНН, в столице Мексики Мехико обрушился торговый центр La Plaza Artz Pedregal.