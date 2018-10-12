У Мексиці обвалився торговий центр: 7 осіб загинуло

Як повідомив журналістам секретар муніципальної ради Генаро Гарсіа, торговий центр, що будується обрушився в місті Монтеррей. В результаті загинуло не менше семи робочих, ще 15 отримали поранення.

За його словами, ведуться пошуки дев'яти робочих, які могли залишитися під завалами будівлі, що обрушилася. Триповерхова будівля торгового центру будувалася без відповідного дозволу.

За фактом обвалення проводиться розслідування.



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Як повідомляв УНН, в столиці Мексики Мехіко обрушився торговий центр La Plaza Artz Pedregal.