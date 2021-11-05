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В Мексике наркоторговцы устроили стрельбу на пляже

Киев • УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Мексике в туристическом городе Пуэрто-Морелос в четверг на пляже произошла стычка между группировками наркоторговцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

В Мексике наркоторговцы устроили стрельбу на пляже

Детали

“На пляже „Баия-Петемпич“ в Пуэрто-Морелосе произошла стычка между членами враждующих группировок наркоторговцев. Двое из них погибли на месте происшествия”, — заявили в прокуратуре штата Кинтана-Роо.

Стражи порядка добавили, что “нет никаких серьезно раненых или похищенных туристов”.

Стрельба произошла неподалеку от популярного среди американцев и туристов отеля Hyatt Ziva Riviera Cancun. Гости из отеля сообщили, что, когда раздались выстрелы, им велели укрыться в подвальном помещении. Администрация отеля заявила, что постоянно держит связь с правоохранительными органами, заботясь о безопасности посетителей.

Напомним

В Панаме в результате стрельбы на хэллоуинской вечеринке в стиле южнокорейского сериала "Игра в кальмара"погибли восемь человек.

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