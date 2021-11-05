У Мексиці наркоторговці влаштували стрілянину на пляжі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Мексиці в туристичному місті Пуерто-Морелос у четвер на пляжі сталася сутичка між угрупованнями наркоторговців. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“На пляжі „Баїя-Петемпіч“ у Пуерто-Морелосі сталася сутичка між членами ворогуючих угруповань наркоторговців. Двоє з них загинули на місці події”, — заявили в прокуратурі штату Кінтана-Роо.
Правоохоронці додали, що “немає жодних серйозно поранених або викрадених туристів”.
Стрілянина сталася неподалік популярного серед американців та туристів готелю Hyatt Ziva Riviera Cancun. Гості з готелю повідомили, що, коли пролунали постріли, їм веліли сховатися в підвальному приміщенні. Адміністрація готелю заявила, що постійно тримає зв’язок з правоохоронними органами, дбаючи за безпеку відвідувачів.
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