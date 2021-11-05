У Мексиці наркоторговці влаштували стрілянину на пляжі

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“На пляжі „Баїя-Петемпіч“ у Пуерто-Морелосі сталася сутичка між членами ворогуючих угруповань наркоторговців. Двоє з них загинули на місці події”, — заявили в прокуратурі штату Кінтана-Роо.

Правоохоронці додали, що “немає жодних серйозно поранених або викрадених туристів”.

Стрілянина сталася неподалік популярного серед американців та туристів готелю Hyatt Ziva Riviera Cancun. Гості з готелю повідомили, що, коли пролунали постріли, їм веліли сховатися в підвальному приміщенні. Адміністрація готелю заявила, що постійно тримає зв’язок з правоохоронними органами, дбаючи за безпеку відвідувачів.

Нагадаємо

У Панамі внаслідок стрілянини на геловінській вечірці у стилі південнокорейського серіалу “Гра в кальмара” загинуло восьмеро людей.