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У Панамі на вечірці у стилі "Гра в кальмара" загинули 8 людей

Київ • УНН

 • 32978 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Панамі внаслідок стрілянини на геловінській вечірці у стилі південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" загинуло восьмеро людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на TN News.

У Панамі на вечірці у стилі "Гра в кальмара" загинули 8 людей

Деталі

Інцидент стався 29 жовтня в одному із клубів панамського міста Санта-Ана.

Під час костюмованої вечірки відбулася стрілянина між двома бандами. За даними поліції, один із учасників вечірки вистрілив у людей із угруповання "Лос Галактікос". Вони відкрили вогонь у відповідь.

Було застрелено п'ятьох осіб, семеро дістали поранення. Ще три тіла виявили на розташованому поруч сміттєзвалищі.

Людина, яка розпочала стрілянину, померла на місці. Ще четверо померло у лікарні. Поліція затримала двох людей, серед яких брат одного з убитих. У нього виявили вогнепальну зброю.

Нагадаємо

В американському штаті Каліфорнія внаслідок стрілянини під час вечірки з нагоди свята Геловін загинуло двоє людей, п'ятеро дістали поранення.

Додамо

Серіал “Гра в кальмара” вийшов на Netflix цього року 17 вересня.

За сюжетом, понад 400 осіб із серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається — помирає.

Цей південнокорейський серіал став найпопулярнішим в історії Netflix. За 28 днів від моменту прем’єри він набрав 111 мільйонів переглядів.

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